ООН: Из-за конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе погибли 25 моряков

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В Ормузском проливе вследствие конфликта между США и Ираном погибли по меньшей мере 25 моряков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную морскую организацию (ИМО) ООН.

По данным специализированного агентства ООН со штаб-квартирой в Лондоне, последней жертвой конфликта, длящегося с 28 февраля, стал моряк с танкера Velos Sapphire, атакованного в Ормузском проливе 5 ноября. Всего же количество нападений на коммерческие суда в регионе достигло с конца февраля 130, а тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

"Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов", - заявил генсек ИМО Арсенио Домингес.

По итогам завершившегося 6 ноября пятидневного заседания Совета ИМО его участники призвали государства-члены воздерживаться от незаконных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность моряков и международного судоходства. Домингес также обязался разработать дополнительные конкретные меры, которые организация могла бы принять для предотвращения дальнейших человеческих жертв и смягчения гуманитарных последствий кризиса.