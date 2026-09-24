ООН как площадка для монологов: почему мирный кейс по Украине пока выглядит бессмысленным

Генассамблея без виновников

Генеральная Ассамблея ООН снова превратилась в набор отдельных выступлений, где каждый говорит о своем и почти никто не называет виновников "геополитических разломов". Об этом в эфире говорил Александр Тиханский, военно-политический аналитик

Зеленский: речь для своей делегации

Особое внимание он уделил речи Владимира Зеленского. Пока глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял о готовности "прямо сейчас" к полному прекращению огня, сам Зеленский с трибуны рисовал совсем другую картину: назвал Владимира Путина "нулевым пациентом, который распространяет рак войны по всей планете" и повторил, что без возвращения Крыма мира не будет. Когда российские журналисты спросили его, когда он поедет в Москву на переговоры, ответа по существу не последовало.

"Даже украинские СМИ сказали: лучше бы он туда не летал", - отметил Тиханский. По его словам, зал во время выступления Зеленского был почти пуст: "90 % ушли. Он говорил для своей украинской делегации. Она сидела в полном составе".

Трамп: самое агрессивное выступление

Совсем иначе выглядело выступление Дональда Трампа. Эксперт назвал его "самым агрессивным выступлением главы государства за всю историю ООН": с площадки, предназначенной для мирного диалога, президент США заявил, что "уничтожит Иранскую Республику. Именно уничтожит. Страну, население, все". При этом Трамп превысил отведенное время почти втрое и выступал при почти полном зале.

Встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи, по оценке Тиханского, тоже была показательной. Журналисты подсчитали: Зеленский говорил около минуты, Трамп - восемь. "Даже какие-то попытки Зеленского встрять он обрывал. Напомнил при всех: мы знаем, господин Зеленский, что вы говорили о том, что победите в войне еще год назад на этой площадке. А где же эта победа?"

Уловка с прекращением огня

Заявление Сибиги о прекращении огня без переговоров эксперт назвал давней украинской уловкой: "Это не мир. Это возможность перевооружиться и закрыть проблемы и на внутреннем, и на внешнем фронте". Поэтому, считает Тиханский, говорить о реальном мирном кейсе сейчас преждевременно.

Япония и термин "вражеское государство"

Отдельно он остановился на выступлении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая возмутилась сохранением в Уставе ООН термина "вражеское государство" (статьи, касающиеся Японии, Германии и других стран "оси"). Пекин сразу ответил: историю Второй мировой войны забывать не дадут.

"Этот термин хотят убрать не только японцы: Германия, Венгрия, Болгария, Италия, Финляндия. Если снять это пятно с Устава, можно понемногу переписывать историю войны и ставить свои акценты. А главная цель Японии здесь - Курильские острова и более плотный фундамент под свои претензии", - пояснил эксперт.

Разговор Рыженкова и Сикорского

Неожиданным фоном стал разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой польского МИД Радославом Сикорским. Тот вдруг заговорил о лучших за годы отношениях, о новом здании посольства Польши в Минске и о том, что "если дать подснежнику возможность, он расцветет".

Польша делает шаги наперед

Тиханский видит в этом общую тенденцию: Польша отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" у границ Союзного государства, вышла из совместного полигона с Литвой и раньше уже быстро снимала собственные ограничения на границе, забирая грузопоток себе. "Польша начинает предпринимать шаги наперед", - сказал он.

Возможную роль Вашингтона эксперт не исключает: Трамп публично говорил о желании покупать белорусские калийные удобрения, а Литва этому сопротивляется. Тогда логичным выглядит маршрут через Гданьск. При этом Сикорский остается "евроглобалистом", и рассчитывать на полный разворот Польши рано.

Надежда на двусторонние отношения

"Позитив вижу только в одном: есть желание Польши налаживать двусторонние отношения. Это самое главное. Хотя бы приграничное сотрудничество и полноценные дипломатические отношения, в этом плане мы должны видеть хотя бы надежду", - заключил Александр Тиханский.