ООН отреагировала на слова Трампа о намерении объявить Ормузский пролив американской территорией

В ООН призвали обеспечить полную свободу судоходства в Ормузском проливе. Официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что осуществление прав и свобод в регионе должно строго соблюдаться всеми сторонами в соответствии с международным правом.

Реакция ООН последовала после заявления Трампа. Ранее президент США сообщил о намерении объявить Ормузский пролив американской территорией сразу после завершения военной операции против Ирана.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Ирана заявил, что пролив нельзя захватить ни угрозами, ни военной силой. Ормузский пролив всегда будет иранским, и его открытие или закрытие зависит только от Ирана, пока США не признают свое поражение.