ООН сокращает бюджет поддержки украинских беженцев

Помощь украинским беженцам по всему миру сходит на нет. Так, например, ООН урезала бюджет поддержки на 2026 год почти на 25 % в сравнении с прошлогодними показателями. Решение объясняют дефицитом средств и долгами стран - участниц организации.

На аналогичные шаги ради экономии идут и отдельные государства Евросоюза. Ранее ЕС ужесточил условия предоставления временной защиты для украинцев. Особенно категоричное отношение к мужчинам призывного возраста. Новые заявители обязаны подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине.