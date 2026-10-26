ООН урезает помощь сектору Газа из-за нехватки денег

О сокращении гуманитарной помощи палестинскому анклаву из-за нехватки финансирования объявляет Всемирная продовольственная программа ООН.

Число получателей пайков уменьшится сразу на треть - без еды в преддверии зимы останутся примерно 500 тыс. человек.

Представители организации подчеркивают, что вынужденное решение принято из-за пустого кошелька: в 2026 году миссия получила менее половины от необходимых средств, а для спасения людей требуются дополнительные 450 млн долларов.

Ситуация на Ближнем Востоке усугубляется обнищанием населения: более 80 % жителей палестинского анклава лишились работы, и хотя продукты на местных рынках есть, купить их просто не за что.

Из-за отсутствия дров и газа палестинцы вынуждены жечь пластик и картон, чтобы попытаться приготовить еду.