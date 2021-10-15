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ООН: 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание, 140 млн голодают
3 миллиарда человек не могут себе позволить здоровое питание. Такие цифры озвучил Генеральный секретарь ООН сегодня, во Всемирный день продовольствия. За период пандемии число голодающих увеличилось" до 140 миллионов человек. Богатые государства за счет более рачительного и бережного отношения к продовольствию могли бы решить проблему, однако они предпочитают отправлять провиант на утилизацию или сокращать сельхозпроизводство. В этом вопросе человечество должно проявить солидарность, ведь нет никаких объективных причин, которые бы заставляли миллиарды людей страдать.
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