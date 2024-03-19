ООН: 70 % населения сектора Газа страдает от катастрофического уровня голода

В секторе Газа 70 % населения страдает от катастрофического уровня голода: люди едят траву, корм для животных, собирают мусор и пьют грязную воду. Приводит слова из доклада ООН телеканал CNN.

Более 2 миллионам человек не хватает еды, половина из них находится на грани голодной смерти. Генсек организации Антонио Гутерриш заявил, что это "самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, которое когда-либо было зарегистрировано на планете".