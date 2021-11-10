ООН: Афганистан оказался на грани чудовищного голода

Коллективный Запад упорно старается не замечать корень миграционного кризиса - вмешательства во внутренние дела других стран. Чем чревато насаждение якобы прогрессивных ценностей, мир неоднократно видел. Из последних примеров - Афганистан. После "уроков демократии" страна оказалась на грани чудовищного голода.



Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что из-за нехватки еды в государстве сложилась самая страшная гуманитарная ситуация в мире. При этом на словах "гуманные" западные державы оказывать помощь не спешат. Неудивительно, что люди буквально бегут в поисках лучшей жизни. Только с начала года из Афганистана выехало более 300 тысяч человек. И цифра эта будет только расти.