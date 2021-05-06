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ООН: Число голодающих в 2020 году составило 155 млн человек

Доклад, подготовленный рядом агентств под эгидой ООН, сообщает, что на планете в минувшем году голодало 155 миллионов человек - такого не случалось уже более 5 лет. Прирост численности страдающих от нехватки пищи за год составил 20 миллионов человек. А вот и главные причины глобального гуманитарного бедствия:


Доклад доказывает, что причиной голода являются в первую очередь военные конфликты. Для 99 миллионов человек из 23 стран проблемы с продовольствием вызваны их проживанием на территориях, охваченных войной. Среди других причин следует упомянуть экономический кризис вызванный в основном COVID-19. Наконец, третий по значению фактор - засухи и наводнения.
Доминик Буржеон, директор по чрезвычайным ситуациям ФАО

Наиболее пострадавшие регионы планеты - Юго-Восточная Африка и ряд регионов Центральной Азии. В общей сложности с продовольственным кризисом столкнулись 55 государств. Авторы доклада предлагают более благополучным странам как можно скорее оказать помощь пострадавшим регионам. Только так, считают эксперты, удастся переломить тренд, который грозит дальнейшим ростом количества голодающих жителей планеты.

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