ООН: Число голодающих в 2020 году составило 155 млн человек

Доклад доказывает, что причиной голода являются в первую очередь военные конфликты. Для 99 миллионов человек из 23 стран проблемы с продовольствием вызваны их проживанием на территориях, охваченных войной. Среди других причин следует упомянуть экономический кризис вызванный в основном COVID-19. Наконец, третий по значению фактор - засухи и наводнения.



Доминик Буржеон, директор по чрезвычайным ситуациям ФАО