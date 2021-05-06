3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ООН: Число голодающих в 2020 году составило 155 млн человек
Доклад, подготовленный рядом агентств под эгидой ООН, сообщает, что на планете в минувшем году голодало 155 миллионов человек - такого не случалось уже более 5 лет. Прирост численности страдающих от нехватки пищи за год составил 20 миллионов человек. А вот и главные причины глобального гуманитарного бедствия:
Доклад доказывает, что причиной голода являются в первую очередь военные конфликты. Для 99 миллионов человек из 23 стран проблемы с продовольствием вызваны их проживанием на территориях, охваченных войной. Среди других причин следует упомянуть экономический кризис вызванный в основном COVID-19. Наконец, третий по значению фактор - засухи и наводнения.
Наиболее пострадавшие регионы планеты - Юго-Восточная Африка и ряд регионов Центральной Азии. В общей сложности с продовольственным кризисом столкнулись 55 государств. Авторы доклада предлагают более благополучным странам как можно скорее оказать помощь пострадавшим регионам. Только так, считают эксперты, удастся переломить тренд, который грозит дальнейшим ростом количества голодающих жителей планеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП