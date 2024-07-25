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ООН: число жертв оползня в Эфиопии может достичь 500

ООН: число жертв оползня в Эфиопии может достичь 500

Число погибших в результате оползня, произошедшего 22 июля в труднодоступном районе на юге Эфиопии, уже составило 257 человек и может достичь 500, пишет ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Согласно информации, предоставленной местными властями, число погибших, как ожидается, возрастет до 500", - приводит данные ООН Agence France-Presse.

Отмечается, что операции по оказанию помощи продолжаются.

Ранее сообщалось о 229 погибших. Оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. В Эфиопии сейчас разгар сезона дождей, который начался в июле и, как ожидается, продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.

Фото: pixabay.com

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