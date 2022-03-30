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ООН: Дефицит зерна из-за антироссийских санкций обернется голодом не только в Африке, но и в Старом Свете
ООН делает поистине пугающие прогнозы. Дефицит зерна, который возникнет уже осенью из-за антироссийских санкций Вашингтона, обещает планете, как формулируют эксперты, "катастрофу катастроф":
В таких странах, как Йемен, Нигер, Мали, Чад, повседневный людской рацион и без того за последний год сократился наполовину. Сейчас одна катастрофа накладывается на другую! Эволюция Украины - от житницы мира до хлебных очередей - случилась у нас на глаза. Никто подумать не мог, что такое возможно! Это окажет влияние на весь мир, какого мы не видели со времен Второй мировой войны!
Коллективный Запад продолжает обвинять в случившемся кризисе Москву. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что истинные причины, по которым мировой продовольственный рынок переживает серьезную турбулентность, кроются в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал, наплевав на мирное население, о котором так картинно беспокоится на международных платформах.
Даже обычному наблюдателю ясно, что снятие напряженности в логистических и финансовых отношениях, обеспечение бесперебойных поставок и стабилизация международных сельскохозяйственных и продовольственных рынков возможны только путем отказа от незаконных односторонних ограничений. В конце концов запасы продовольствия, произведенного в России, не уменьшились. Сами западные государства способны предотвратить голод и нехватку продовольствия, несмотря ни на что. Сегодня они могут попытаться утверждать обратное, пытаясь переложить вину на Россию.
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