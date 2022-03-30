ООН: Дефицит зерна из-за антироссийских санкций обернется голодом не только в Африке, но и в Старом Свете

В таких странах, как Йемен, Нигер, Мали, Чад, повседневный людской рацион и без того за последний год сократился наполовину. Сейчас одна катастрофа накладывается на другую! Эволюция Украины - от житницы мира до хлебных очередей - случилась у нас на глаза. Никто подумать не мог, что такое возможно! Это окажет влияние на весь мир, какого мы не видели со времен Второй мировой войны!

Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН