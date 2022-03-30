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ООН: Дефицит зерна из-за антироссийских санкций обернется голодом не только в Африке, но и в Старом Свете

ООН делает поистине пугающие прогнозы. Дефицит зерна, который возникнет уже осенью из-за антироссийских санкций Вашингтона, обещает планете, как формулируют эксперты, "катастрофу катастроф":

В таких странах, как Йемен, Нигер, Мали, Чад, повседневный людской рацион и без того за последний год сократился наполовину. Сейчас одна катастрофа накладывается на другую! Эволюция Украины - от житницы мира до хлебных очередей - случилась у нас на глаза. Никто подумать не мог, что такое возможно! Это окажет влияние на весь мир, какого мы не видели со времен Второй мировой войны!
Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

Коллективный Запад продолжает обвинять в случившемся кризисе Москву. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что истинные причины, по которым мировой продовольственный рынок переживает серьезную турбулентность, кроются в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал, наплевав на мирное население, о котором так картинно беспокоится на международных платформах.

Даже обычному наблюдателю ясно, что снятие напряженности в логистических и финансовых отношениях, обеспечение бесперебойных поставок и стабилизация международных сельскохозяйственных и продовольственных рынков возможны только путем отказа от незаконных односторонних ограничений. В конце концов запасы продовольствия, произведенного в России, не уменьшились. Сами западные государства способны предотвратить голод и нехватку продовольствия, несмотря ни на что. Сегодня они могут попытаться утверждать обратное, пытаясь переложить вину на Россию.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

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