ООН: Гендерное равенство под угрозой

Пандемия повлияла на жизнь всех девушек и женщин во всем. Такое мнение высказал Генеральный секретарь ООН. По словам Антониу Гутерриша, обеспечение гендерного равенства сегодня стоит под угрозой. Последствия могут отразиться на нескольких поколениях вперед.

