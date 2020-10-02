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ООН: Гендерное равенство под угрозой
Пандемия повлияла на жизнь всех девушек и женщин во всем. Такое мнение высказал Генеральный секретарь ООН. По словам Антониу Гутерриша, обеспечение гендерного равенства сегодня стоит под угрозой. Последствия могут отразиться на нескольких поколениях вперед.
Обращаясь к Генассамблее, Гутерриш призвал "дать отпор" тем, кто пытается подорвать гендерное равенство. Генсек считает, что полные права и свободы женщин имеют основополагающее значение для мира и процветания на здоровой планете».
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