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ООН: Гендерное равенство под угрозой

Пандемия повлияла на жизнь всех девушек и женщин во всем. Такое мнение высказал Генеральный секретарь ООН. По словам Антониу Гутерриша, обеспечение гендерного равенства сегодня стоит под угрозой. Последствия могут отразиться на нескольких поколениях вперед.


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Обращаясь к Генассамблее, Гутерриш призвал "дать отпор" тем, кто пытается подорвать гендерное равенство. Генсек считает, что полные права и свободы женщин имеют основополагающее значение для мира и процветания на здоровой планете».

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