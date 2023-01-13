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ООН: голодают более 30 млн детей в 15 странах

Более 30 миллионов детей до пяти лет страдают от острого недоедания в 15 странах мира. А не менее 8 миллионов из них испытывают опасное для жизни истощение. На фоне климатических потрясений, конфликтов, последствий пандемии коронавируса и роста стоимости жизнивсе менее доступными становятся основные услуги здравоохранения в мире. Наиболее пострадавшие от беспрецедентного продовольственного кризиса - Афганистан, Буркина-Фасо, Чад, Эфиопия, Гаити, Кения, Йемен, Сомали.

ООН призывает ускорить реализацию глобального плана действий по борьбе с детским истощением, чтобы предотвратить трагедию, пока еще не слишком поздно.

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