ООН: Гражданская авиация нуждается в срочной помощи

Поддержать гражданскую авиацию, которая переживает исключительной глубины кризис. Генеральный секретарь ООН обратился к правительствам стран. В призыве говорится: "Падение объема перевозок затронуло даже сферы, обеспечивающие само выживание человечества. Иногда проблемно доставить к месту назначения продовольствие или медикаменты, необходимые для спасения людей". По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, весной падение объемов составило 90 %. И несмотря на осенний рост спроса на услуги, перевозки в 2020 году не достигнут и половины прошлогоднего уровня.