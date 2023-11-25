ООН: гуманитарная пауза позволит нарастить поставки помощи в сектор Газа

Начавшаяся гуманитарная пауза поможет ООН увеличить количество помощи в сектор Газа, пишет sb.by.



С заявлением о помощи Газе выступила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).



"Во время гуманитарной паузы, которая действует с утра, ООН смогла нарастить поставки гуманитарной помощи в Газу. Сотни тысяч людей получили еду, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости", - отметили в ООН.



В составе самого большого с 7 октября гуманитарного конвоя было 137 грузовых машин. Они были разгружены в базирующемся в Газе пункте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.



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