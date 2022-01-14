ООН и Еврокомиссия предлагают Польше, Литве, Латвии соблюдать законы

На границе ЕС с Беларусью продолжаются нарушения прав человека и, в частности, вытеснение беженцев. Никаких дискуссий здесь быть не может: вытеснение следует прекратить немедленно. Характерно, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не имеет доступа в пограничные районы Польши, Литвы и Латвии. И это несмотря на наши неоднократные просьбы.

Софи Магеннис, глава представительства УВКБ ООН при ЕС