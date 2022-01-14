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ООН и Еврокомиссия предлагают Польше, Литве, Латвии соблюдать законы
ООН подвергла критике политику Латвии, Литвы и Польши по отношению к мигрантам. Эти страны нарушают права беженцев, гарантированные международным законодательством, и препятствуют работе волонтеров. Недовольство политикой этих стран ЕС также высказывает и Еврокомиссия.
Даже в этой сложной ситуации, в которой находятся три государства - члена ЕС, необходимо соблюдать законодательство, которое вышвыривание беженцев не допускает. Люди имеют право просить о предоставлении убежища, имеют право на юридическую поддержку и консультации.
На границе ЕС с Беларусью продолжаются нарушения прав человека и, в частности, вытеснение беженцев. Никаких дискуссий здесь быть не может: вытеснение следует прекратить немедленно. Характерно, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не имеет доступа в пограничные районы Польши, Литвы и Латвии. И это несмотря на наши неоднократные просьбы.
В Литву, Латвию и Польшу перебрались 8 тысяч беженцев, однако еще несколько тысяч застряли на границе. По некоторым данным, сотни из них погибли. Гуманитарный кризис продолжается, меры следует принимать незамедлительно. Политика Литвы, Латвии и Польши является преступной, поскольку нарушает их собственные и международные законы. На это указывают как Еврокомиссия, так и ООН.
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