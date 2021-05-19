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ООН: из-за конфликта 160 тыс. жителей сектора Газа могут столкнуться с нехваткой продуктов

Новый день обострения палестино-израильского конфликта. Накануне стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с начала конфликта по их территории было выпущено более 3 с половиной тысяч ракет. Ожесточенные столкновения не прекращаются и на земле. Как сообщает палестинское общество Красного Полумесяца, во время стычек на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме пострадали около полутора тысяч человек. Более 180 получили огнестрельные ранения. В Иерусалиме для разгона палестинских протестов применяли слезоточивый газ и водометы.

Евросоюз призывает к немедленному прекращению огня и соблюдению международного права. Кроме Венгрии, соответствующее заявление одобрили все страны - члены Евросоюза.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН:В Газе пострадала гражданская инфраструктура, включая центральную лабораторию по тестированию на COVID-19 и другие медицинские и гуманитарные объекты. Кроме того, более 58 000 мужчин, женщин и детей стали перемещенными лицами, около 47 000 из них ищут защиты в учреждениях ООН в Газе. В данный момент ООН вместе с нашими партнерами, насколько позволяет ситуация с безопасностью, предоставляет продукты и непродовольственные товары, и немедленную денежную помощь более чем 56 000 человек.

Эксперты Всемирной продовольственной программы ООН также предупреждают: из-за конфликта 160 тысяч жителей сектора Газа могут столкнуться с нехваткой продуктов.


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