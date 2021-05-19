ООН: из-за конфликта 160 тыс. жителей сектора Газа могут столкнуться с нехваткой продуктов

Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН: В Газе пострадала гражданская инфраструктура, включая центральную лабораторию по тестированию на COVID-19 и другие медицинские и гуманитарные объекты. Кроме того, более 58 000 мужчин, женщин и детей стали перемещенными лицами, около 47 000 из них ищут защиты в учреждениях ООН в Газе. В данный момент ООН вместе с нашими партнерами, насколько позволяет ситуация с безопасностью, предоставляет продукты и непродовольственные товары, и немедленную денежную помощь более чем 56 000 человек.