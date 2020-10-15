ООН: Из-за пандемии число бедных увеличится на 115 млн

В мире такого резкого роста числа бедных не наблюдалось уже на протяжении нескольких десятилетий. Это отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты. Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Бедные слои населения в наибольшей степени подвержены риску заражения короновирусом и практически не имеют доступа к качественному медобслуживанию. ООН призывает власти всех стран ускорить экономическое восстановление и взять на вооружение принципиально новые программы социальной защиты.