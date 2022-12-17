ООН хотела бы видеть не поставки оружия Киеву, а установление мира

Организация Объединенных Наций хотела бы видеть в Украине мир, а не накачивание страны новым оружием. Так прокомментировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик возможные поставки Вашингтоном комплексов Patriot Киеву. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается лишь эскалация ситуации.

