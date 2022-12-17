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ООН хотела бы видеть не поставки оружия Киеву, а установление мира

Организация Объединенных Наций хотела бы видеть в Украине мир, а не накачивание страны новым оружием. Так прокомментировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик возможные поставки Вашингтоном комплексов Patriot Киеву. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается лишь эскалация ситуации.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН заявил: "Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не все большую отправку вооружений в театр военныхдействий, а, скорее, мир".

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