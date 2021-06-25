ООН: масштабный голод может охватить 43 страны мира

Экономические трудности из-за пандемии влияют на печальную статистику продовольственной безопасности. Масштабный голод может охватить 43 страны. По сообщениям ООН, более 40 млн человек уже находятся на грани голодной смерти. Жители Йемена и Южного Судана катастрофически недоедают. Критическая ситуация в Афганистане, Гаити, Гондурасе, Эфиопии, Зимбабве, Судане и еще 36 странах. Большинство голодающих живут в странах Африки, однако масштабы голода растут во всех регионах - от Ближнего Востока до Латинской Америки и Карибского бассейна.