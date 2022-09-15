ООН: мир рискует столкнуться с дефицитом еды

Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных районах реален. Глобальный голод начал расти еще до пандемии, и та проблема так и не решилась. Увеличение стоимости жизни сильнее всего бьет по беднейшим людям и общинам, приводя к драматическим последствиям.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН