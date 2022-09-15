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ООН: мир рискует столкнуться с дефицитом еды
Если сейчас не решить проблему с удобрениями, то мир рискует столкнуться с дефицитом еды. Как отметил Генсек ООН, международная организация полностью привержена снятию препятствий по экспорту российского продовольствия и удобрений.
Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных районах реален. Глобальный голод начал расти еще до пандемии, и та проблема так и не решилась. Увеличение стоимости жизни сильнее всего бьет по беднейшим людям и общинам, приводя к драматическим последствиям.
Гутерриш призвал гарантировать прямой доступ к имеющимся резервам продовольствия для наиболее уязвимых стран - среди которых упомянул Йемен и государства Африканского Рога.
Фото: pixabay.com
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