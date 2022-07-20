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ООН: мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен
Для Европы предстоящая зима может стать рекордно холодной и голодной. Значительные перебои с поставками природного газа в скором времени могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на государственном уровне, заявили в Союзе городов и волостей Эстонии. В Таллине компания, снабжающая теплом 95 процентов городских домохозяйств, смогла обеспечить только треть от необходимого объема. Продолжают сгущаться над Европой и тучи продовольственного кризиса. В ООН предупреждают о риске массового голода. Причем следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего.
Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция.
В ООН подчеркнули: мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. В организации отметили, что ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из Беларуси и России. Напомним, накануне генсек ООН уже призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки.
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