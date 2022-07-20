ООН: мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен

Для Европы предстоящая зима может стать рекордно холодной и голодной. Значительные перебои с поставками природного газа в скором времени могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на государственном уровне, заявили в Союзе городов и волостей Эстонии. В Таллине компания, снабжающая теплом 95 процентов городских домохозяйств, смогла обеспечить только треть от необходимого объема. Продолжают сгущаться над Европой и тучи продовольственного кризиса. В ООН предупреждают о риске массового голода. Причем следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего.