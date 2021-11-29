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ООН: Мировой туризм не восстановится раньше 2023 года
На восстановление мирового туризма потребуется более года. Как отметили во Всемирной туристской организации ООН, индустрия вернется к показателям, предшествующим пандемии, не раньше 2023 года, а по некоторым прогнозам - не раньше 2024-го. Вклад индустрии в мировой ВВП в прошлом году сократился на 2 триллиона долларов.
Ожидается, что число туристов, путешествующих в другие страны, по итогам этого года будет на 70-75 % ниже показателя, предшествующего пандемии. По данным организации, за время локдаунов и прочих ограничений индустрия потеряла 1 миллиард путешественников во всем мире - это самый низкий показатель за 30 лет.
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