ООН: Мировой туризм не восстановится раньше 2023 года

На восстановление мирового туризма потребуется более года. Как отметили во Всемирной туристской организации ООН, индустрия вернется к показателям, предшествующим пандемии, не раньше 2023 года, а по некоторым прогнозам - не раньше 2024-го. Вклад индустрии в мировой ВВП в прошлом году сократился на 2 триллиона долларов.

Ожидается, что число туристов, путешествующих в другие страны, по итогам этого года будет на 70-75 % ниже показателя, предшествующего пандемии. По данным организации, за время локдаунов и прочих ограничений индустрия потеряла 1 миллиард путешественников во всем мире - это самый низкий показатель за 30 лет.