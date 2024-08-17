ООН: Не менее 115 младенцев в возрасте до восьми месяцев, погибли с начала вооруженного конфликта в секторе Газа

Не менее 115 младенцев погибли с начала вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, сообщает ТАСС.

По данным представительства, все погибшие младенцы были в возрасте до восьми месяцев, возраст 48 из них был меньше одного месяца.

Ранее Минздрав анклава сообщал, что по состоянию на 1 августа этого года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, числилось 10,6 тыс. детей, включая 663 ребенка младше одного года.

Всего с начала конфликта в Газе, по последним данным, погибли около 40 тыс. человек, еще более 90 тыс. получили ранения.