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ООН: Не менее 115 младенцев в возрасте до восьми месяцев, погибли с начала вооруженного конфликта в секторе Газа
Не менее 115 младенцев погибли с начала вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, сообщает ТАСС.
По данным представительства, все погибшие младенцы были в возрасте до восьми месяцев, возраст 48 из них был меньше одного месяца.
Ранее Минздрав анклава сообщал, что по состоянию на 1 августа этого года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, числилось 10,6 тыс. детей, включая 663 ребенка младше одного года.
Всего с начала конфликта в Газе, по последним данным, погибли около 40 тыс. человек, еще более 90 тыс. получили ранения.
Агентства ООН и их партнеры также заявили о намерении провести вакцинацию от полиомиелита 640 тыс. детей в секторе Газа, чтобы предотвратить эпидемию. При этом агентства ООН подчеркнули, что успех кампании по вакцинации зависит от введения сторонами конфликта гуманитарного перемирия на семь дней.
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