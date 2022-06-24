ООН обещает урегулировать вопрос поставок российских удобрений

Без возвращения на мировой рынок удобрений и сельхозпродукции России и Украины продовольственный кризис решить нельзя. Такое условие для урегулирования ситуации назвал глава ООН. Антониу Гутерриш подчеркнул, что переговоры для заключения пакетного соглашения продолжаются. Оно позволит Украине экспортировать продовольствие по Черному морю и обеспечит поставку российских удобрений на мировые рынки.

ООН урезает продовольственные пайки для голодающих

На этом фоне Всемирная продовольственная программа расписалась в своей несостоятельности. Там заявили о вынужденном сокращении продовольственных пайков для беженцев и малоимущих. Решение принято из-за дефицита ресурсов. И в ближайшие дни половины помощи не получат голодающие в Эфиопии, Кении, Судане и Уганде.

Африканские беженцы штурмуют испанскую границу

Остается бежать туда, где есть шанс прокормиться. Более 400 беженцев пытались прорвать испанскую границу возле города Мелилья.

Из Великобритании в Руанду