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ООН обеспокоена, что талибы не справляются с ростом влияния ИГИЛ
"Исламское государство" присутствует уже во всех регионах Афганистана. ООН выразила обеспокоенность тем, что представители "Талибана" не справляются с ростом влияния этой террористической организации. Таким образом, для мирового сообщества остается реальной угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана. А афганский народ на грани гуманитарной катастрофы и новой гражданской войны.
В Совбезе России подчеркивают, нельзя допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Ситуация там крайне обострилась в мае после начала вывода американских войск, которые оккупировали страну в 2001 году.
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