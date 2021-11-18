ООН обеспокоена, что талибы не справляются с ростом влияния ИГИЛ

"Исламское государство" присутствует уже во всех регионах Афганистана. ООН выразила обеспокоенность тем, что представители "Талибана" не справляются с ростом влияния этой террористической организации. Таким образом, для мирового сообщества остается реальной угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана. А афганский народ на грани гуманитарной катастрофы и новой гражданской войны.



В Совбезе России подчеркивают, нельзя допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Ситуация там крайне обострилась в мае после начала вывода американских войск, которые оккупировали страну в 2001 году.