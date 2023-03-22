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ООН обеспокоена возможным применением боеприпасов с обедненным ураном

ООН обеспокоена возможным применением боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон из-за последствий, к которым приводит его использование. Так в организации отреагировали на решение Великобритании передать Украине подобные боеприпасы.

Пообещала Киеву боеприпасы с обедненным ураном замминистра обороны Британии.

Фото:pixabay.com

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