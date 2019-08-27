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ООН объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
На планете сложилась чрезвычайная климатическая ситуация. Об этом, выступая на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице, заявил глава ООН. Антониу Гутерриш констатировал, что виной тому изменение климата.
По данным Всемирной метеорологической организации, июль стал самым жарким месяцем во всем мире, а уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли на сегодня достиг высочайшей отметки за всю историю человечества.
Генсек ООН отдельно подчеркнул, что ситуацию усугубляют природные пожары и стремительное сокращение ледников. Он призвал мировых лидеров спасти планету и мобилизовать политическую волю для участия в сентябрьском саммите по климату.
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