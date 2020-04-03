3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса
Организация Объединенных Наций опасается, что пандемия COVID-19 приведет к масштабному голоду. Специалисты Всемирной продовольственной программы помогают 87 миллионам человек. Это жители свыше 80 государств. Во многих странах Африки сейчас создалась очень тяжелая ситуация. Особенно это касается тех государств, где слабая экономика и здравоохранение. По оценкам экспертов ООН, в мире сейчас голодают свыше 820 миллионов человек.
Тем временем организация приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом. Документ предусматривает солидарность стран и центральную роль ООН в противостоянии COVID-19. Он призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП