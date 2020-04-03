ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса

Организация Объединенных Наций опасается, что пандемия COVID-19 приведет к масштабному голоду. Специалисты Всемирной продовольственной программы помогают 87 миллионам человек. Это жители свыше 80 государств. Во многих странах Африки сейчас создалась очень тяжелая ситуация. Особенно это касается тех государств, где слабая экономика и здравоохранение. По оценкам экспертов ООН, в мире сейчас голодают свыше 820 миллионов человек.



Тем временем организация приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом. Документ предусматривает солидарность стран и центральную роль ООН в противостоянии COVID-19. Он призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.



