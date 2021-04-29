ООН: Планету охватила инфодемия

Усилить борьбу с дезинформацией и с риторикой ненависти призывает Организация Объединенных Наций. Она особенно обострилась на фоне пандемии коронавируса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии Всемирного дня свободы печати заявил, что доступ к достоверной информации стал вопросом жизни и смерти.

В ООН отмечают, что сегодня, когда люди черпают информацию, зачастую недостоверную - из соцсетей, журналистика приобрела большую важность, чем раньше. Ведь когда растиражированная ложь заменяет факты, истина остается в тени. В результате мы лишаемся доверия.