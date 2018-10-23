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ООН подсчитала число беженцев в караване, который направляется в США
За лучшей жизнью идут уже 7 тысяч человек. Среди них огромное количество женщин и детей. Американский президент уже пригрозил властям Гватемалы, Сальвадора и Гондураса прекратить выделение им финансовой помощи, если они не предпримут меры по ограничению нелегальной миграции своих граждан. Кроме того, Трамп пообещал перебросить на границу с Мексикой военных и встретить беженцев армейскими подразделениями. К слову, шествие мигрантов началось еще на прошлой неделе. Тогда в караване было всего 2 сотни человек.
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