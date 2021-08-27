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ООН предупреждает о разворачивающейся катастрофе в Эфиопии

Более 9 месяцев там разрастаются вооруженные конфликты. По данным организации, растет уровень человеческих страданий. Эскалация имеет серьезные политические, экономические и гуманитарные последствия для всего региона.

Человеческая цена этой войны растет с каждым днем. На наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа. Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и еще миллионы людей срочно нуждаются в спасительной гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, жилье и здравоохранение. По меньшей мере 400 000 человек живут в условиях голода.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь призвал к немедленному прекращению огня и началу национального политического диалога.

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