ООН предупреждает о разворачивающейся катастрофе в Эфиопии

Человеческая цена этой войны растет с каждым днем. На наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа. Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и еще миллионы людей срочно нуждаются в спасительной гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, жилье и здравоохранение. По меньшей мере 400 000 человек живут в условиях голода.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН