ООН предупреждает о росте дефицита продовольствия в 22 странах

ООН предупреждает об угрозе голода в 22 странах. Среди них - Буркина-Фасо, Гаити, Афганистан, Сомали, Южный Судан, Йемен и другие государства. Все они в данный момент находятся на высочайшем уровне опасности с точки зрения острой нехватки продовольствия. Таковы итоги совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН.

По их прогнозам, кризис дефицита продовольствия усилится как в масштабах, так и в остроте. Документ подчеркивает риск распространения суданского кризиса на соседние страны: ожидается, что более миллиона человек покинут страну, еще 2,5 млн жителей Судана в ближайшие месяцы столкнутся с острым голодом.