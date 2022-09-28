ООН призвала страны подтвердить свою приверженность неиспользованию ядерного оружия

Все страны, обладающиеядерным оружием, должныподтвердить свою приверженность неиспользованию такого оружия и его ликвидации в дальнейшем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы также услышали тревожную риторику касательно использования ядерного оружия, это неприемлемо. Позвольте мне вновь озвучить призыв Генерального секретаря [ООН] для всех стран, обладающих ядерным оружием, в том числе Российской Федерации, вновь подтвердить приверженность неиспользованию и последовательной ликвидации ядерного оружия", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.