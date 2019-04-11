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Генсек ООН призывает немедленно прекратить насилие в Ливии

Насилие в Ливии нужно немедленно прекратить. С таким призывом выступил Генеральный секретарь ООН. Противостояние Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия Антониу Гутерриш называет крайне опасным.

Он отмечает необходимость перезапустить серьезный политический диалог. Но такие переговоры невозможно даже начать на фоне происходящего насилия, убеждены в ООН. По последним данным, за время нового всплеска войны в Ливии Триполи покинули 4 с половиной тысячи человек. Погибли более 50.

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