Генсек ООН призывает немедленно прекратить насилие в Ливии

Насилие в Ливии нужно немедленно прекратить. С таким призывом выступил Генеральный секретарь ООН. Противостояние Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия Антониу Гутерриш называет крайне опасным.



Он отмечает необходимость перезапустить серьезный политический диалог. Но такие переговоры невозможно даже начать на фоне происходящего насилия, убеждены в ООН. По последним данным, за время нового всплеска войны в Ливии Триполи покинули 4 с половиной тысячи человек. Погибли более 50.



