ООН призывает расследовать информацию о пытках пленных в Украине

ООН призывает расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные крайне жестоко обращаются с пленными. На одном из роликов неизвестные стреляют безоружным людям в ноги, на другом мужчина наносит несколько ударов ножом по пленнику со связанными руками. Такое обхождение - прямое нарушение международных норм и, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными, заявляют в ООН.