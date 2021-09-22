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ООН призывает расследовать случаи смерти мигрантов на границе Беларуси и Польши

Тема, которая волнует ООН, - случаи смерти мигрантов на границе между Польшей и Беларусью. Управление Верховного комиссара совместно с Международной организацией по миграции призвали начать расследование. Как говорится в заявлении, представители организаций потрясены и возмущены гибелью людей на границе. Они подтвердили, что, по их сведениям, от переохлаждения умерли двое иракских граждан. Две организации напомнили: выдворение лиц, ищущих убежища, ставит под угрозу их жизнь и является незаконным по международному праву.

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