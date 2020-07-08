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ООН прогнозирует резкий всплеск нищеты на планете
Обнародован доклад ООН о влиянии пандемии коронавируса на достижение целей устойчивого развития. Прогноз неутешителен: последствия кризиса, связанного с COVID-19, погрузят в крайнюю нищету дополнительные 70 миллионов жителей планеты. Уровень бедности достигнет без малого 9 %.
Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН: "Доклад демонстрирует, что COVID-19 оказал катастрофическое влияние на достижение целей устойчивого развития. Есть риск, что пойдут прахом все наши успехи последних лет. 71 миллион человек будет ввергнут в крайнюю бедность: такая тенденция обнаружится впервые за последние 20 лет!".
Особенно тяжелой будет ситуация в Южной Азии, а также в регионах Африки, соседствующих с Сахарой. Причем, если случится очередной всплеск заражений, рост бедности грозит оказаться еще большим.
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