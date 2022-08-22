ООН прогнозирует сложную ситуацию с продовольствием в мире

Проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум 6-8 месяцев. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН. Дэвид Бисли указал на такие факторы, как недостаток удобрений и их стоимость, цены на топливо и засуху в целом ряде стран. По словам Бисли, открытие украинских портов позволяет стабилизировать ситуацию на товарных биржах, но это не решает всех проблем на ближайшие год или два. Правда, ранее в СМИ появлялись сообщения, что суда из портов Украины отправляются не в голодающие страны Африки, а преимущественно в Европу. Если так пойдет и дальше, то прогнозы Бисли можно считать слишком оптимистичными.