ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ООН проведет торжественное заседание к 75-летию Победы

На него вынесут декларацию, в которой будет выражен взгляд Организации на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны. Как отметил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, без победы не было бы Организации Объединенных Наций, которая в этом году отмечает 75 лет с момента создания. Ее приоритетами являются сохранение мира и избежание третьей мировой войны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все