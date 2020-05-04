ООН проведет торжественное заседание к 75-летию Победы

На него вынесут декларацию, в которой будет выражен взгляд Организации на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны. Как отметил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, без победы не было бы Организации Объединенных Наций, которая в этом году отмечает 75 лет с момента создания. Ее приоритетами являются сохранение мира и избежание третьей мировой войны.



