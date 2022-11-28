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ООН публикует новые данные о численности беженцев из Украины, в каких странах больше всего переселенцев

ООН публикует новые данные о численности беженцев из Украины.

В Евросоюз перебрались 4 миллиона 750 тысяч украинцев

Более всего их осело в Польше - около полутора миллионов. Около миллиона сейчас находятся в Германии.

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