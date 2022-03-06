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ООН рапортует о двух миллионах беженцев из Украины - рада ли Европа гостям
По данным ООН, Украину уже покинули 2 миллиона человек. Но процесс происходит не с тем настроением, которое хотелось бы передать западным СМИ. В Европе уже жалуются на беженцев, сообщалось о расистских проявлениях, в частности, об избиении африканцев и цыган. Многие личности по наглости и распущенности явно напоминают наших беглых. Чего только стоят националистические кричалки. Прибывшие украинцы везде, где только можно, скандируют "Слава Украине" и дерутся с обслуживающим персоналом, потому что с ними разговаривают на русском языке. Вот такой слон в посудной лавке пожаловал в разные города.
Словом, отдельные националистические элементы, затесавшиеся в ряды беженцев, почувствовали себя как дома. Вдохнув мирного воздуха, многие, наверное, ощутили всю полноту западной поддержки и оттого ведут себя, мягко говоря, вызывающе.
Факт
Жители Молдовы и Германии в соцсетях все настойчивее призывают непрошенных гостей вести себя скромнее.
Жители Европы не зря опасаются, что хамство и драки могут перерасти в нечто большее. Молдова - следующая на примете у воинствующих демократов. Еврокомиссия берет на содержание гражданское общество этой страны: на финансирование местных общественных организаций Брюссель выделяет 4 миллиона евро. Все помнят, какую роль сыграли НКО и так называемые СМИ в Беларуси во время блицкрига. И как щупальца НКО поработали в других странах.
Так вот в Молдове основной упор тоже хотят сделать на пропаганде среди молодежи: в ней будут воспитывать уважение к европейским ценностям и ориентацию на евроинтеграцию. Четыре миллиона - довольно значительная для Молдовы сумма: страна борется с Украиной за звание самой бедной в Европе, а ее население составляет около 3 миллионов человек.
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