ООН раскритиковала миграционную политику Литвы, Латвии и Польши

ООН раскритиковала политику Латвии, Литвы и Польши по отношению к мигрантам. Эти страны продолжают использовать сомнительные методы, чтобы не допустить беженцев, пытающихся въехать на территорию ЕС, а также отказывают в доступе волонтерам, которые хотят помочь застрявшим в приграничье людям. Об этом заявили представители агентства ООН по делам беженцев и Европейского союза. Соответствующий материал опубликовало британское интернет-издание Independent.



По сообщениям портала, в 2020 году около 8 тысяч беженцев перебрались в Латвию, Литву и Польшу. Тысячи других из-за введения странами режима ЧП и изменения миграционного законодательствазастряли на границе в Беларуси.



Некоторые их них погибли. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон отметила, что отказы в убежище считаются незаконными в соответствии с международными договорами о беженцах и законодательством ЕС. Только непонятно, почему комиссия ЕС, которая предлагает и контролирует законы блока, не принимает меры за эти нарушения.