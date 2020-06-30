ООН развернула самые масштабные гуманитарные меры в своей истории

Разрушительные социально-экономические последствия коронавируса заставляют миллионы людей по всему миру испытывать нехватку продовольствия. Об этом сообщает ООН. В связи с этим, Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций развернула самые масштабные гуманитарные меры в своей истории. Теперь число людей, которым организация помогает, увеличилось до 138 миллионов человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 97 миллионов. Организация просит помощи у США и призывает выделить до пяти миллиардов долларов в течение следующих шести месяцев для спасения жизней в 83 странах.