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ООН: Россия сделала все для обеспечения безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия со своей стороны приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ, прибывших на атомную станцию в Запорожской области. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
Во время брифинга журналисты задали вопрос Дюжаррику касательно высадки украинского десанта под Энергодаром. Представитель генсека ответил, что в ООН рады, что российская сторона в этой ситуации сделала все необходимое для обеспечения безопасности миссии.
Отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах АЭС, Дюжаррик заявил, что сотрудники ООН, прибывшие на станцию, не станут определять ответственных за атаки. Он пояснил, что группу МАГАТЭ сопровождают сотрудники службы безопасности ООН, задачей которых является защита миссии. Расследование того, что происходит на АЭС, в их компетенцию не входит.
Ранее сообщалось, что украинский десант накануне приезда миссии МАГАТЭ высадился недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС. Российские силы блокировали десантировавшихся военных ВСУ, попытка захвата атомной станции провалилась.
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