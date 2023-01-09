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ООН: рост цен на продукты питания угрожает глобальной продовольственной безопасности
Серьезные нарушения работы рынков, рост цен на энергоресурсы и рабочую силу привели к росту мировых цен на продовольствие более чем на 14 %. По данным ООН, индекс цен на зерновые в 2022-м оказался почти на 18 % выше показателя 2021-го. Цены на молочку по сравнению с декабрем 2021-го выросли более чем на 19,5 %, мясо подорожало на 2,5 %, а сахар почти на 5 %. Как многократно предупреждала ООН, рост цен на продукты питания угрожает глобальной продовольственной безопасности, особенно в бедных странах.
Четверть населения Африки страдает от нехватки продовольствия
В настоящее время около 350 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия. Это четверть населения континента. Такое заявление сделал генеральный директор Международного комитета Красного Креста. Он отметил, что чем дольше затягивается конфликт в Украине, тем сильнее сказываются его негативные последствия: повышение цен на энергоносители и продовольствие, рекордная инфляция и рост бедности. По словам Мардини, ситуация ухудшится по мере того, как будет нарушаться глобальная система снабжения продовольствием, а урожаи будут нестабильными из-за нехватки удобрений.
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