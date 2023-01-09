Серьезные нарушения работы рынков, рост цен на энергоресурсы и рабочую силу привели к росту мировых цен на продовольствие более чем на 14 %. По данным ООН, индекс цен на зерновые в 2022-м оказался почти на 18 % выше показателя 2021-го. Цены на молочку по сравнению с декабрем 2021-го выросли более чем на 19,5 %, мясо подорожало на 2,5 %, а сахар почти на 5 %. Как многократно предупреждала ООН, рост цен на продукты питания угрожает глобальной продовольственной безопасности, особенно в бедных странах.