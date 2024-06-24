ООН: сектор Газа пострадал сильнее Хиросимы

Ситуация в секторе Газа в десятки раз хуже, чем она была в Хиросиме сразу после взрыва атомной бомбы. Подсчеты произвела служба ООН по разминированию.

Если не брать в расчет радиационное заражение, палестинские территории пострадали гораздо серьезнее. На 36 кв. км территории обрушилось почти 80 тыс. т взрывчатки в виде снарядов и ракет: при этом мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, была в шесть раз меньше, а территория города - в 25 раз больше территории сектора Газа. Земля, на которой живут палестинцы, буквально нафарширована обломками и осколками - их объем оценивается в 37 млн т.