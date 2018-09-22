ООН: Ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе

В ООН предупреждают, что ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе. Численность голодающего населения в стране может возрасти до 11 с половиной миллионов человек. По словам заместителя генсекретаря организации по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, обесценивание йеменского риала приводит к увеличению цен на продовольствие для примерно 10 миллионов йеменцев. Почти вся еда в страну импортируется. Кроме того, он отметил, что в ООН видят очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе "случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет". Ранее Красный крест решил отозвать из Йемена 70 сотрудников из соображений безопасности.