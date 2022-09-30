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ООН собирается на заседание по "Северным потокам" - Байден отказался комментировать инцидент
Совбез ООН проведет срочное заседание по инциденту на "Северных потоках". Оно запланировано на сегодня в 22:00 по Минску. Напомним, инциденты на трех нитках газопроводов "СП" и "СП- 2" произошли в зоне ответственности разведки США, об этом заявили в российском МИД.
Данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24 свидетельствуют о том, что военные американские вертолеты часами кружили над "Северным потоком" перед ЧП
В Минобороны США уже заявили, что не будут гадать, кто несет ответственность за ЧП, и решили дождаться результатов окончательного расследования ситуации.
А вот Байден отказался комментировать инцидент с "Северными потоками". На встрече в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях президент США на данный вопрос ответил, что "важнее говорить про Америку" и попытался немедленно скрыться. Правда, куда он пошел, присутствующим было непонятно.
Фото:pixabay.com
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