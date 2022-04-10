ООН: Украину покинули более 4,5 млн беженцев

Более 4,5 миллиона беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала военной спецоперации. Только за сутки это число увеличилось более чем на 62 тысячи. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Народная милиция ЛНР сообщает, что украинские националистические формирования продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан. Накануне ими совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное. В результате произошел выброс отравляющих веществ. Следственный комитет приступил к расследованию действийукраинских силовиков.