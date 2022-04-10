3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ООН: Украину покинули более 4,5 млн беженцев
Более 4,5 миллиона беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала военной спецоперации. Только за сутки это число увеличилось более чем на 62 тысячи. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Народная милиция ЛНР сообщает, что украинские националистические формирования продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан. Накануне ими совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное. В результате произошел выброс отравляющих веществ. Следственный комитет приступил к расследованию действийукраинских силовиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе